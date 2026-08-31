Глава Башкирии предложил проводить в Уфе молочную ярмарку каждый месяц

Поводом для такого предложения послужили многочисленные просьбы уфимцев, пришедших 29 августа на фестиваль «Молочная страна» в парке «Кашкадан».
В этом году посетителями «Молочной страны» стали 87 тысяч человек. Вот уже третий год подряд семейный фестиваль проводится в парке «Кашкадан» в Сипайлово.
«Это очень удобная локация. Одного дня для такого фестиваля недостаточно, горожане просят проводить его не только в субботу, но и в воскресенье тоже. На два дня его растянуть», — рассказал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
Выслушав главу аграрного ведомства, Радий Хабиров предложил проводить в парке «Кашкадан» ярмарку молока на регулярной основе.
«Действительно, очень много людей просили проводить постоянно. Нам надо сделать что-то такое: молочный рынок не рынок, ярмарка не ярмарка. Может быть, раз в месяц, подумайте. Для горожан это хорошая, востребованная история. Делайте. Представьте, пожалуйста, согласованные с мэрией Уфы предложения», — поручил Радий Хабиров вице-премьеру правительства Ильшату Фазрахманову.
Напомним, ранее Радий Хабиров отметил, что для региона «Молочная страна» — это не просто народный праздник, но и важнейшая часть экономики.
«Башкортостан — один из самых „молочных“ регионов страны. Наши предприятия реализуют крупные инвестпроекты, модернизируют производства, строят индустриальные фермы и создают новые рабочие места. А на прилавках магазинов появляется больше пользы», — заявил Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.