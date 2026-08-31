Глава Башкирии предложил проводить в Уфе молочную ярмарку каждый месяц

Поводом для такого предложения послужили многочисленные просьбы уфимцев, пришедших 29 августа на фестиваль «Молочная страна» в парке «Кашкадан».

В этом году посетителями «Молочной страны» стали 87 тысяч человек. Вот уже третий год подряд семейный фестиваль проводится в парке «Кашкадан» в Сипайлово.

«Это очень удобная локация. Одного дня для такого фестиваля недостаточно, горожане просят проводить его не только в субботу, но и в воскресенье тоже. На два дня его растянуть», — рассказал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Выслушав главу аграрного ведомства, Радий Хабиров предложил проводить в парке «Кашкадан» ярмарку молока на регулярной основе.

«Действительно, очень много людей просили проводить постоянно. Нам надо сделать что-то такое: молочный рынок не рынок, ярмарка не ярмарка. Может быть, раз в месяц, подумайте. Для горожан это хорошая, востребованная история. Делайте. Представьте, пожалуйста, согласованные с мэрией Уфы предложения», — поручил Радий Хабиров вице-премьеру правительства Ильшату Фазрахманову.

Напомним, ранее Радий Хабиров отметил, что для региона «Молочная страна» — это не просто народный праздник, но и важнейшая часть экономики.

«Башкортостан — один из самых „молочных“ регионов страны. Наши предприятия реализуют крупные инвестпроекты, модернизируют производства, строят индустриальные фермы и создают новые рабочие места. А на прилавках магазинов появляется больше пользы», — заявил Радий Хабиров.