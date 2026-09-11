Пятница, 11 Сентября 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
10:50 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Трудовые мигранты в России будут платить за неработающих членов семьи

Налог начнет действовать со следующего года.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
Прослушать статью:

Иностранные специалисты, которые трудятся на территории России, будут платить за каждого неработающего члена их семьи, находящегося в стране. Федеральный закон, принятый по инициативе миграционной службы МВД РФ, вступит в силу с 1 января 2027 года.

По мнению полномочного представителя Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае РБ Константина Шагимуратова, эта мера выглядит логичной.

«Если иностранный гражданин приезжает в Россию на заработки вместе с неработающими членами семьи, все сопутствующие расходы не должны автоматически перекладываться на российских налогоплательщиков. Трудовая миграция должна приносить экономике понятную пользу, а не создавать дополнительные бюджетные обязательства. Поэтому принцип, при котором работающий иностранец участвует в финансировании расходов, связанных с пребыванием его семьи в стране, заслуживает поддержки», — прокомментировал Шагимуратов в беседе с ИА «Башинформ».

Однако полпред руководителя республики в региональном парламенте считает, что более важно изменить саму модель трудовой миграции.

«Иностранные работники должны привлекаться тогда, когда существует подтвержденная потребность в кадрах, на конкретную работу, к конкретному работодателю и на определенный срок. Работодатель, заинтересованный в иностранной рабочей силе, также должен нести финансовую ответственность за ее привлечение: медицинское страхование, проживание, необходимые документы и возвращение работника после окончания контракта. Именно такой подход позволяет сделать миграцию управляемой, а не стихийной», — уверен Шагимуратов.

Как отметил собеседник информагентства, отдельный вопрос вызывает сама практика массового приезда родственников трудовых мигрантов, которые нигде не работают.

«Если человек приглашен в страну именно для временной работы, возникает вполне обоснованный вопрос, почему трудовая миграция должна автоматически превращаться в семейную и затем создавать дополнительную нагрузку на школы, поликлиники и социальную инфраструктуру. Более последовательный принцип — организованный набор на срок трудового договора, ответственность работодателя и ограничение въезда членов семьи для работников, привлекаемых по такой модели. Поэтому инициативу МВД можно поддержать как шаг в правильном направлении, но останавливаться на дополнительном налоге было бы недостаточно. Стратегическая задача состоит в том, чтобы трудовая миграция обслуживала реальные потребности российской экономики, не подменяла демографическую политику и не создавала преимуществ дешевой рабочей силе перед повышением зарплат и производительности труда внутри страны. Такой подход защищает одновременно интересы государства, российских работников и законопослушных иностранных граждан, которые приезжают выполнять конкретную работу», — подчеркнул Шагимуратов.

Напомним, в России приняли ряд законов в сфере трудовой миграции.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru