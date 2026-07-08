В России приняли ряд законов в сфере трудовой миграции

Трудовые мигранты теперь обязаны содержать себя и свою семью, проживающую на территории России, на уровне, установленном в конкретном регионе, а также вносить за каждого фиксированный авансовый платеж. В случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы, а срок пребывания в нашей стране сокращен.

Размер ежемесячных фиксированных авансовых платежей увеличили для ряда трудовых мигрантов. На налоговые органы и МВД возлагается обязанность проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у иностранных граждан.

Детям тех, кто находится в России с целью заработка, предписывается покидать ее по достижении 18-летия в течение 30 дней.

Иностранному гражданину аннулируют и не выдадут разрешение на временное проживание или вид на жительство, если он не работал в течение очередного года или сумма его доходов ниже уровня, установленного в регионе, в расчёте на него и каждого члена семьи.

Ряд мер выработан в противодействие кибермошенникам. Так, вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства. В качестве наказания предусматривается штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до 1 года.

Повышается уголовная ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. За совершение данных преступлений из корыстных побуждений будет грозить до 4 лет лишения свободы.

«Все эти решения приняты в интересах граждан нашей страны», — подчеркнул Вячеслав Володин.