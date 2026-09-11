Радий Хабиров выступил на конгрессе «Территория качества в здравоохранении»

II Всероссийский конгресс с международным участием «Территория качества и безопасности в здравоохранении» проходит в Уфе, на базе Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса и приурочено к 150-летнему юбилею Республиканской клинической больницы имени Куватова.

Мероприятие собрало около 2 тысяч врачей, ученых, экспертов из России, Китая, Израиля и других стран.

В своём выступлении Радий Хабиров подчеркнул, что Уфа второй год подряд становится площадкой для одного из крупнейших медицинских событий страны. Руководитель региона отметил успехи республики в сфере здравоохранения.

За последние годы в регионе введены в строй новый корпус Республиканского онкодиспансера, Центр детской онкологии и гематологии, а также хирургический корпус кардиоцентра. Около 40% жителей живут на селе, и регион уделяет особое внимание сельской медицине. С 2021 года установлено 600 новых ФАПов — сейчас их общее количество превышает 2 тысячи, что является самым большим показателем в России, сказал Радий Хабиров.

К участникам форума по видеосвязи обратились министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Они отметили, что РКБ им. Куватова стала флагманом отечественной медицины, внедрив современные стандарты управления и став неоднократным победителем федерального конкурса «Лидер качества здравоохранения».

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин представил результаты внедрения системы менеджмента качества. Новые подходы позволяют не только повышать безопасность пациентов, но и экономить до 15 млн рублей ежегодно без потери качества помощи, отметил глава ведомства. Среди успешных практик были названы цифровая лаборатория РКБ и системы управления запасами крови в инфекционной больнице.

В заключение Радий Хабиров вручил государственные награды республики за вклад в развитие медицины начальнику Управления организации госконтроля качества оказания медпомощи Росздравнадзора Оксане Федосеевой и генеральному директору института технического регулирования Максиму Екатеринину.