Пенсионеров Уфы бесплатно обучили финансовой грамотности

Речь, в частности, идет о занятиях по повышению финансовой грамотности пенсионеров, предупреждению случаев мошенничества, а также о мастер-классах по настройке параметров безопасности на Госуслугах и в Максе.

В числе ключевых тем — самые частые схемы обмана, способы защиты персональных и банковских данных, правила безопасного обращения с деньгами. Благодаря таким занятиям пожилые уфимцы научились распознавать признаки подозрительных операций и противостоять уловкам злоумышленников. Особое внимание на таких занятиях уделили программе долгосрочных сбережений, ее возможностям и условиям участия для людей пенсионного возраста. Кроме того, были проведены мастер-классы по профилактике когнитивных изменений. Пенсионеры познакомились с упражнениями и практическими рекомендациями, которые помогают сохранять память, внимание и активность мышления.

«Занятия прошли в формате интенсивного тренинга. Слушатели смогли задать экспертам интересующие вопросы, разобрать практические ситуации и получить рекомендации по обеспечению личной финансовой безопасности, — рассказали в мэрии Уфы. — После занятий всем участникам вручили информационно-методические материалы с полезными рекомендациями по защите от финансового мошенничества и безопасному управлению личными финансами».

Такое обучение стало важной частью подготовки представителей старшего поколения к участию в региональном этапе V Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Он состоится 29 сентября в Народном университете третьего возраста по адресу: Уфа, ул. Коммунистическая, 39, 2 этаж.

К участию приглашаются женщины от 59 лет и мужчины от 64 лет, имеющие подтвержденный статус пенсионера. Регистрация открыта до 28 сентября включительно по ссылке.

«Участников ждут конкурсные задания, ценные призы, памятные подарки, праздничное чаепитие и лекция о цифровом рубле», — добавили в администрации Уфы.

Ранее минторг Башкирии в преддверии Дня финансиста, который ежегодно отмечается 8 сентября, запустил «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Срок проведения — с 1 по 30 сентября.