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10:54 (UTC+5), 31 Августа 2026

Жителей Башкирии бесплатно проконсультируют по финансовым услугам

Минторг Башкирии в преддверии Дня финансиста, который ежегодно отмечается 8 сентября, запустил «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
«Наши специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой прав потребителей в части предоставления финансовых услуг, а также проинформируют по вопросам финансовой грамотности и ответственного отношения к личным финансам», — рассказал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Любой желающий может получить бесплатную консультацию в будние дни по телефону «горячей линии» 8 (347) 218-09-78

Срок проведения — с 1 по 30 сентября.

С тематическим планом горячих линий Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан на 2026 год можно ознакомиться здесь.

Ранее управление Роспотребнадзора по Башкирии добилось устранения нарушений в интернет-торговле, сообщал Башинформ

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