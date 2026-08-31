Жителей Башкирии бесплатно проконсультируют по финансовым услугам

«Наши специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой прав потребителей в части предоставления финансовых услуг, а также проинформируют по вопросам финансовой грамотности и ответственного отношения к личным финансам», — рассказал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.
Любой желающий может получить бесплатную консультацию в будние дни по телефону «горячей линии» 8 (347) 218-09-78.
Срок проведения — с 1 по 30 сентября.
С тематическим планом горячих линий Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан на 2026 год можно ознакомиться здесь.
Ранее управление Роспотребнадзора по Башкирии добилось устранения нарушений в интернет-торговле, сообщал Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.