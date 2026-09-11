Лоси-камикадзе: в Башкирии начался «сезон безумия»

С конца августа до октября длится самый опасный период — гон лосей. При этом пик активности приходится на сентябрь. В это время самцы становятся агрессивными, а молодые животные ведут себя непредсказуемо, массово выходя на дороги и к жилью людей. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии РБ, численность лосей в нашем регионе за последние три года стабильна — около 36,5 тыс. особей. Именно сейчас риск встречи с дикими животными резко возрастает.

Почему лоси такие «безумные»?

По словам ведущего специалиста-эксперта уфимской службы по охране и использованию объектов животного мира Владимира Озерова, гон делает лосей особенно нервными.

«Лоси во время гона теряют осторожность. Самец может преследовать „соперника“ даже до оживлённой трассы. Молодые же особи просто дезориентированы, так как не умеют еще жить самостоятельно: взрослые их выгоняют из привычных мест обитания, и они ищут новое укрытие, зачастую оказываясь рядом с людьми, выходя на дорогу или в населенный пункт», — отмечает он.

По данным статистики, за восемь месяцев этого года под колёсами машин погибло 60 лосей. Больше всего случаев зафиксировано в Иглинском районе — 11, затем идут Уфимский (9) и Дюртюлинский (7) районы.

Как вести себя водителям и пешеходам?

Главная рекомендация — соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные».

«Лось стоит у обочины спокойно, пока машины нет. Но как только видит фары — выбегает прямо на автомобиль», — предупреждает эксперт.

При столкновении с крупными животными кузов легкового автомобиля сминается. Особенно опасно, когда на высокой скорости животное «влетает» в салон: массивное тело лося расположено выше моторного отсека. Ни лобовое стекло, ни стойки, ни крыша не могут противостоять удару туши весом от 70 до 400 и более килограммов. К сожалению, в таких авариях люди нередко погибают.

Правилами дорожного движения водителям запрещено покидать место ДТП. Автовладелец обязан возместить причинённый вред, даже если он не виноват в столкновении. Полис ОСАГО позволяет переложить возмещение вреда животному миру на страховую компанию. Если же гражданская ответственность водителя не застрахована, ущерб возмещает владелец авто. По информации минэкологии РБ, на дорогах региона зафиксировано около 120 опасных участков, где периодически происходят ДТП с представителями семейства оленевых.

«Если же вы увидели лося на дороге или в населенном пункте — сообщите о нём в экстренные службы, — советует специалист. — Возможно, животное пострадало от браконьеров, и ему нужна помощь. А если встретились лицом к лицу? Главное правило — не паниковать. Остановитесь, спрячьтесь за дерево или столб. Не пытайтесь фотографировать или кормить его. Дикое животное всегда боится человека и постарается убежать».

Также Владимир Озеров отмечает, что случаи нападения лосей на людей крайне редки, но возможны в замкнутых пространствах.

«Когда лось оказывается загнанным в тупик двора или между домами, он испытывает сильнейший стресс. Тогда любое движение воспринимается им как угроза, и он может напасть, чтобы выбраться. Поэтому никогда не блокируйте животному путь к отступлению», — говорит эксперт.

Так что даже при встрече с разъярённым сохатым главное оружие человека — спокойствие и здравый смысл!

Ранее в Башкирии лось погиб под колесами автомобиля.