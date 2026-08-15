В Башкирии лось погиб под колесами автомобиля

В Башкирии вновь зарегистрирована дорожная авария с участием диких животных, сообщили в министерстве природопользования и экологии РБ.
В этот раз лось выбежал на дорогу в Дюртюлинском районе и попал под колеса автомобиля. Животное погибло, люди не пострадали.
Ущерб природе оценен в 80 тысяч рублей.
Минэкологии региона призывает водителей быть внимательнее на лесных участках дорог.
Всего с начала года под колесами машин в республике погибло уже более 100 диких животных, сообщал Башинформ.
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