В Башкирии лось погиб под колесами автомобиля

В Башкирии вновь зарегистрирована дорожная авария с участием диких животных, сообщили в министерстве природопользования и экологии РБ.

В этот раз лось выбежал на дорогу в Дюртюлинском районе и попал под колеса автомобиля. Животное погибло, люди не пострадали.

Ущерб природе оценен в 80 тысяч рублей.

Минэкологии региона призывает водителей быть внимательнее на лесных участках дорог.

Всего с начала года под колесами машин в республике погибло уже более 100 диких животных, сообщал Башинформ.