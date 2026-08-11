В Башкирии на трассе сбили косулю

За сутки в Башкортостане произошло еще одно ДТП с участием дикого животного, сообщили в минэкологии региона.

Трехлетний самец косули выбежал на дорогу на участке трассы Белорецк — Магнитогорск в Абзелиловском районе. От удара животное погибло, водитель и пассажиры автомобиля не пострадали. Ущерб охотничьим ресурсам оценили в 40 тысяч рублей.

Водителей убедительно просят быть внимательнее за рулем. Звери часто выскакивают на дорогу внезапно, особенно из леса, и у человека почти нет времени затормозить. Хуже всего ситуация в темное время суток, в сумерках животных просто не видно. Во избежание аварий рекомендуется снижать скорость перед лесными массивами и на опасных участках дорог и не игнорировать предупреждающие знаки.

Ранее сообщалось, что с начала года под колесами машин в республике погибло почти сто диких животных — 58 лосей, 37 косуль, 3 кабана и один заяц.