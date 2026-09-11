Аэропорт Уфы опроверг фейковые сообщения о закрытии воздушной гавани

Накануне на различных интернет-ресурсах появилась недостоверная информация, распространяемая от имени генерального директора аэропорта «Уфа» или представителей, о том, что воздушная гавань прекратила свою работу.
В пресс-службе столичного авиаузла опровергли распространяемые фейки.
«Официальными источниками информации о работе аэропорта являются официальный сайт, официальные страницы в соцсетях и пресс-служба. Если вы встретили публикацию, которая вызывает сомнения, не распространяйте её дальше, пока не подтвердите ее достоверность. Если сомневаетесь — запросите комментарии через официальные каналы связи», — подчеркнули в пресс-службе уфимского аэропорта.
Ранее пассажиры застряли в «воздушной пробке».
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