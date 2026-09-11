«Воздушная пробка»: пассажиры застряли в аэропорту Уфы

Сегодня, 11 сентября, работа международного аэропорта «Уфа» серьезно осложнилась. По данным онлайн-табло вылета и прилета, более десятка рейсов не смогли отправиться по расписанию. Суммарное время ожидания для пассажиров превысило два-три часа.

Перенеслись на несколько часов рейсы в Москву и Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Екатеринбург. Задерживаются на прилет рейсы из Екатеринбурга, Худжанды, Тбилиси, Москвы, Казани, Братска, Хургады.

«Башинформу» в пресс-службе аэропорта Уфы сообщили, что сейчас ситуация стабилизировалась. Переносы связаны с закрытием воздушного пространства из-за угрозы атаки БПЛА в разных городах.