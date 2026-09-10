В Уфе алиментщика поймали, когда он чинил машину рядом с отделом приставов

Автомобильные боксы располагались прямо напротив здания Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов. Мужчина занимался там ремонтом машины и считал это место безопасным укрытием от сотрудников ведомства. Однако судебный пристав-исполнитель узнал должника через окно — черты его лица показались знакомыми.
Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, попытка остаться незамеченным обернулась принудительным приводом — завершить ремонт мужчине не дали. Вместо гаража ему пришлось отправиться в отдел. В отношении гражданина составили административный протокол по статье «неуплата средств на содержание детей». Суд назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.
Ранее в Башкирии пристав спасла прохожего.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.