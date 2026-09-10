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12:26 (UTC+5), 10 Сентября 2026

В Уфе алиментщика поймали, когда он чинил машину рядом с отделом приставов

Уфимец, длительное время уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, был задержан судебными приставами в гаражном массиве.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Автомобильные боксы располагались прямо напротив здания Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов. Мужчина занимался там ремонтом машины и считал это место безопасным укрытием от сотрудников ведомства. Однако судебный пристав-исполнитель узнал должника через окно — черты его лица показались знакомыми.

Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, попытка остаться незамеченным обернулась принудительным приводом — завершить ремонт мужчине не дали. Вместо гаража ему пришлось отправиться в отдел. В отношении гражданина составили административный протокол по статье «неуплата средств на содержание детей». Суд назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Ранее в Башкирии пристав спасла прохожего.

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