Синела рука, счет шел на минуты: в Башкирии пристав спасла прохожего

Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, инцидент произошел на тротуаре, когда сотрудница Благоварского РОСП возвращалась со службы домой. Заметив лежащего без сознания человека, вокруг которого проходили другие люди, она немедленно подошла к нему и вызвала бригаду медиков.
У мужчины, находившегося в одном положении длительное время, уже начала синеть рука. Счет шел на минуты, поэтому до приезда скорой помощи Аничка Симонян приступила к оказанию первой помощи.
Благодаря профессиональным навыкам и выдержке судебного пристава прибывшие медики смогли оперативно доставить пострадавшего в больницу. По данным ведомства, благодаря своевременно оказанной помощи его жизни и здоровью ничего не угрожает.
К слову, Аничка Симонян находилась в тот день не при исполнении служебных обязанностей. Но, увидев человека, которому требовалась помощь, она поступила так, как подсказывает и профессиональный долг, и сердце.
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