Житель Уфы отделался условным сроком за избиение девушек в ПВЗ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле нетрезвый мужчина пришел в пункт выдачи заказов, расположенный на ул. Набережной реки Уфы. Используя малозначительный повод, он начал нецензурно выражаться в отношении сотрудника. Другая посетительница сделала ему замечание, после чего подсудимый избил ее, а также нанес телесные повреждения работнице, пытавшейся пресечь его противоправные действия.

Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее в Уфе участник ОПГ похитил BMW X7 с помощью второго ключа.