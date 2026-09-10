В Кугарчинском районе Башкирии проходит масштабный марафон здоровья

10 сентября во время рабочей поездки в Кугарчинский район Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил площадку двухдневного марафона здоровья «Путь к долголетию», который проходит в районном дворце культуры.

Это масштабная профилактическая акция, которую проводят в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Её цель — напомнить жителям о важности регулярных проверок здоровья, мотивировать их на ведение активного образа жизни и сформировать осознанное отношение к своему организму. Организатор марафона — клиническая больница скорой медицинской помощи Уфы совместно с Мраковской центральной районной больницей и городской больницей Кумертау. В Кугарчинском районе эта акция проходит уже в четвёртый раз. А всего за 2026 год в республике провели восемь таких марафонов. Кроме круглого стола для врачей, программа мероприятия включает в себя утреннюю зарядку для жителей, профилактический скрининг, акцию по борьбе с курением «Яблоко вместо сигареты», демонстрацию принципов здорового питания, интерактивную образовательную программу о секретах активного долголетия и массовую акцию «10 тысяч шагов к здоровью».

«Мы стараемся, чтобы система здравоохранения развивалась на всей территории нашей республики. Если говорить о Кугарчинском районе, то мы достаточно много внимания уделили инфраструктуре первичной медицинской помощи — это прежде всего фельдшерско-акушерские пункты. У вас осталось обновить ещё буквально три ФАПа, и мы их обязательно поменяем. Главное, чтобы были фельдшеры, которые хотят здесь работать. Поэтому мы организовали подготовку среднего медицинского персонала в профильных колледжах в Салавате и Акъяре, — сказал Глава Башкортостана в своём приветствии участникам марафона. — Мы хорошо укрепили и региональное звено. У нас очень сильные инфекционные центры, кардиологический центр, онкологический диспансер. Но сколько бы мы ни строили ФАПов, поликлиник, больниц, ни закупали современного оборудования, трудно что-то сделать, если люди сами не будут заботиться о своём здоровье».

Руководитель региона отметил, что, например, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин, поскольку несерьёзно относятся к своему здоровью. На решение этого вопроса направлен целый комплекс мер, в том числе проект «Трезвое село», в котором активно участвуют и населённые пункты Кугарчинского района.

«И всё-таки у нас в обществе, у людей появляется желание больше заботиться о себе, о своих родных и близких. И в этом плане вы, врачи и организаторы такой замечательной акции, являетесь нашими союзниками в этой работе, — сказал Радий Хабиров. — Спасибо вам за правильное, ответственное отношение к здоровью».

Главный врач Уфимской больницы скорой медицинской помощи Ирина Карамова поблагодарила Главу республики за участие в марафоне и внимание к укреплению здоровья жителей.

«Пять лет назад в 2020 году вы инициировали проект „Башкирское долголетие“. Это была первая программа в Российской Федерации, которая акцентировала внимание на сохранении, укреплении здоровья людей „серебряного“ возраста, на формировании основ здорового образа жизни. Это направление получило хорошее продолжение в рамках нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“, цель которого — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, — сказала Ирина Карамова. — Поэтому мы ездим по нашим региональным сосудистым центрам, по всем городам и сёлам, чтобы общаться с людьми, рассказывать им о первых признаках инфаркта, инсульта, о том, как можно прожить огромную жизнь без каких-либо сердечно-сосудистых катастроф. И эту работу мы будем продолжать».