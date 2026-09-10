Главе Башкирии представили достижения Кугарчинского района

10 сентября в селе Мраково Кугарчинского района Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку в районном Дворце культуры, посвященную истории развития муниципалитета, поддержке участников СВО и их семей.
Директор местного историко-краеведческого музея Рустям Саитбатталов рассказал о фотопроекте «Семья героев», где показана стойкость, преданность и внутренняя сила жен, матерей, детей участников специальной военной операции.
Глава региона пообщался с «серебряными» волонтерами района «Неравнодушные». Пожилые люди занимаются плетением маскировочных сетей, сбором гуманитарной помощи своим землякам – участникам СВО.
«Времена непростые, мы все объединились для Победы. Вам спасибо, что вы ежедневно занимаетесь таким важным делом», – отметил Радий Хабиров.
Отдельная экспозиция была посвящена истории развития здравоохранения Кугарчинского района, где выставлены медицинские приборы и изделия, которыми пользовались врачи в прошлом веке.
Радию Хабирову рассказали также об опыте работы детских садов муниципалитета в рамках Года единства народов России и Года большой и дружной семьи в Башкортостане на примере детсада «Уралочка» села Мраково. Дошкольное учреждение в этом году стало победителем республиканского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация с обучением на родном языке».
Глава республики пообщался с Ринатом Гафуровым, врачом-эндоскопистом Мраковской центральной районной больницы, который занимается бортевым пчеловодством.
Заслуженный учитель Башкортостана, преподававший татарский язык и литературу Нигматулла Вагапов представил оригиналы редких книг и старинных рукописей, в том числе Корана, изданного в 1862 году. Нигматулла Вагапов один из авторов учебника «Татар теле» для 9 класса, по которому вот уже 20 лет обучаются в школах республики. Ветеран рассказал, что сейчас работает над историческим романом на основе реальных событий, связывающих историю села Кугарчи со всемирными событиями, также пишет статьи для районной, республиканской и российских газет и журналов об историческом, экономическом и социальном развитии района.
Руководитель республики осмотрел также обновленный спортивный зал в РДК, пообщался с юными спортсменами. Глава администрации Кугарчинского района Марат Искужин рассказал, что во время ремонта спортзала заменили устаревшие конструктивные элементы, двери, модернизовали систему электроснабжения и освещения, закупили спортивный инвентарь и форму.
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