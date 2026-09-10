Главе Башкирии представили достижения Кугарчинского района

Заслуженный учитель Башкортостана, преподававший татарский язык и литературу Нигматулла Вагапов представил оригиналы редких книг и старинных рукописей, в том числе Корана, изданного в 1862 году. Нигматулла Вагапов один из авторов учебника «Татар теле» для 9 класса, по которому вот уже 20 лет обучаются в школах республики. Ветеран рассказал, что сейчас работает над историческим романом на основе реальных событий, связывающих историю села Кугарчи со всемирными событиями, также пишет статьи для районной, республиканской и российских газет и журналов об историческом, экономическом и социальном развитии района.