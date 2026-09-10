В этом году клещи кусали жителей Башкирии в 3 раза меньше

Всего с начала пробуждения клещей в лаборатории принесли насекомых на обследование 6,75 тысячи жителей Башкирии. Это на 69,1% меньше, чем в прошлом году, сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.
Однако, несмотря на снижение статистики, терять бдительность нельзя: активность паразитов при тёплой осени может продлиться до ноября, предупредили санврачи.
К тому же ещё предстоит традиционный осенний «подъём» геморрагической лихорадки. К счастью, в этом году заболеваемость ГЛПС также значительно меньше.
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