Клещи кусали жителей Башкирии меньше обычного — Роспотребнадзор

В ведомстве по охране общественного здоровья подвели предварительные итоги лета. В этом сезоне специалисты проверили 1935 лагерей: вспышек острых кишечных инфекций и клещевых заболеваний не было.
В регионе санитарная проверка прошла на 178 пляжах: подтверждение о полной безопасности получили 38 мест отдыха.
С начала года зафиксировано 238 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В 2026-м заболеваемость заметно ниже (в 2025 — 732 заболевших, два летальных исхода), но ещё предстоит осенний рост, отметили эпидемиологи.
От клещей на конец августа пострадали 6,35 тыс. человек, это количество ниже средних значений. Например, за 2025 год было порядка 10,1 тыс. обратившихся по поводу укусов, 14 случаев энцефалита и 24 — боррелиоза.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.