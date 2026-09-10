В Башкирии в 5-й раз пройдет форум «Ватан көсө – сила Отечества»

11 сентября в Конгресс-холле «Торатау» состоится пятый, юбилейный форум «Ватан көсө – сила Отечества».

Масштабное событие соберет более 1000 участников: меценатов, волонтеров, героев специальной военной операции, активную молодежь и земляков из разных регионов России.

В программе запланированы пленарные дискуссии, выставки декоративно-прикладного искусства, этнопоказ в честь дня национального костюма, открытые лекции и круглые столы. Работа будет организована на восьми тематических площадках. Участники обсудят укрепление землячеств, поддержку участников СВО, сохранение культурного кода и родного языка, а также развитие местных инициатив и молодежного потенциала. Все эти темы направлены на сплочение общества ради общего будущего республики.

Проект «Атайсал» реализуется с 2021 года по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Главная цель инициативы — объединение уроженцев республики для развития территорий и поддержки социальных проектов земляков.

Ранее мы писали, что в Чишминском районе Башкирии прошел зональный форум «Атайсал».