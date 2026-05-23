В Чишминском районе Башкирии прошел зональный форум «Атайсал»

После презентации успешных кейсов и перед началом основной работы секций участники форума возложили цветы к Мемориалу воинской славы, почтив память ветеранов Великой Отечественной войны. Этот торжественный момент напомнил всем присутствующим: сила Отечества и философия «Атайсала» строятся на глубоком уважении к подвигу предков.

Работа форума началась с визуального погружения. В холле дворца культуры в Чишмах работал видеосалон «Добрые дела наших земляков». На экранах мелькали кадры: новые мечети и храмы, отремонтированные родники, сельские парки и мемориалы. Каждый сюжет — это реализованный проект портала «Атайсал».

Организаторы форума продемонстрировали комплексный подход, связав тему материальной поддержки территорий с вопросами исторической памяти. В историко-краеведческом музее под председательством депутата Госсобрания — Курултая РБ Шамиля Валеева прошел мастер-класс «Атайсал. Как найти свои корни?», где совместно с Национальным архивом РБ глав сельсоветов учили помогать жителям в восстановлении семейных родословных.

Главная мысль, которая витала в воздухе: «Атайсал» перерос формат меценатства. Сегодня это фундамент, на котором строится гражданское общество республики.

Ранее в Уфе подвели итоги пяти лет проекта «Атайсал» в Башкирии.