В Чишминском районе Башкирии прошел зональный форум «Атайсал»

Форум «Атайсал» в Чишмах объединил 12 районов. В работе проекта «Атайсал» принял участие первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев, сообщает газета «Родник плюс».
Выступая перед участниками форума, Кильсенбаев подчеркнул, что главная ценность таких программ, как «Атайсал» и «Трезвое село», заключается в их «низовом» происхождении. По его словам, «Трезвое село» когда-то начиналось как локальная инициатива в Абзелиловском районе, а сегодня в него вовлечена вся республика,
«Глава Башкортостана Радий Хабиров, понимая глубокую народную силу этих традиций, в 2021 году дал официальный старт проекту «Атайсал». За пять лет мы убедились: это движение живет прежде всего в сердцах людей. Даже без мощных финансовых вливаний проект развивается, потому что он отвечает на главный запрос общества — запрос на созидание и объединение», — отметил Урал Кильсенбаев.
Мероприятие началось в селе Кляшево Чишминского района, на родине народного поэта РБ Мустая Карима. Здесь прошел анализ конкурсных процедур в рамках проектов «Атайсал» и «Трезвое село». Своим видением развития сельских территорий поделилась депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. Она добавила, что оба проекта по своей сути являются глубоко демографическими, так как они направлены на накопление человеческого капитала, поддержку местных инициатив и создание условий, при которых самые сильные и предприимчивые жители помогают остальным.
«Такие объединяющие проекты делают нашу республику крепче. А сегодня, в период проведения специальной военной операции, это необходимо нам как воздух. В объявленный президентом Год единства народов России проекты, которые позволяют людям на местах быть ближе друг к другу и вместе делать большие дела во имя общей победы — это как раз то, что нужно», — констатировала Эльвира Аиткулова.
После презентации успешных кейсов и перед началом основной работы секций участники форума возложили цветы к Мемориалу воинской славы, почтив память ветеранов Великой Отечественной войны. Этот торжественный момент напомнил всем присутствующим: сила Отечества и философия «Атайсала» строятся на глубоком уважении к подвигу предков.
Работа форума началась с визуального погружения. В холле дворца культуры в Чишмах работал видеосалон «Добрые дела наших земляков». На экранах мелькали кадры: новые мечети и храмы, отремонтированные родники, сельские парки и мемориалы. Каждый сюжет — это реализованный проект портала «Атайсал».
Организаторы форума продемонстрировали комплексный подход, связав тему материальной поддержки территорий с вопросами исторической памяти. В историко-краеведческом музее под председательством депутата Госсобрания — Курултая РБ Шамиля Валеева прошел мастер-класс «Атайсал. Как найти свои корни?», где совместно с Национальным архивом РБ глав сельсоветов учили помогать жителям в восстановлении семейных родословных.
Главная мысль, которая витала в воздухе: «Атайсал» перерос формат меценатства. Сегодня это фундамент, на котором строится гражданское общество республики.
Ранее в Уфе подвели итоги пяти лет проекта «Атайсал» в Башкирии.
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