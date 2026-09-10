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09:04 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Силы ПВО уничтожили беспилотники над территорией Башкирии 

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Накануне, 9 сентября в течение дня, с 8.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные силы российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке военного ведомства, вражеские дроны были ликвидированы над территориями Республики Башкортостан, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона. Кроме того, цели были поражены над Республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, а также над акваторией Черного моря. 

9 сентября в Башкирии были объявлена беспилотная опасность. 

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