В Башкирии объявлена беспилотная опасность

В Башкирии утром 9 сентября ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.