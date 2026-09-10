К 2027 году в Башкирии планируют увеличить стадо зубров

10 сентября во время рабочей поездки в Кугарчинский район Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел вольерное хозяйство зубров в природном парке «Мурадымовское ущелье». Это уникальный проект по возрождению популяции беловежских зубров на Южном Урале.
Восстановление популяции зубров Башкирии началось в январе 2023 года. Во время поездки в Беларусь Радий Хабиров предложил завезти в республику партию животных и начать восстановление популяции. В Минске эту идею поддержали.
В Башкортостане создали рабочую группу, в которую вошли представители минэкологии, Россельхознадзора, ветеринарии, Академии наук. Ученые республики побывали в Беловежской пуще, переговорили с коллегами и сделали вывод – препятствий для разведения животных в регионе нет. В конце февраля 2023 года переселение зубров одобрило Минприроды России. 26 мая 2023 года в Башкирию привезли девять первых зубров, а в декабре еще столько же.
Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов рассказал, что благодаря нашему климату, богатой кормовой базе и заботе специалистов стадо растёт: недавно появились ещё два телёнка. Сейчас в единственной в России вольной группировке – уже 33 особи.
Глава республики отметил, что в 2027 году в рамках гранта Президентского фонда природы планируют выпустить ещё 9 зубров из Беловежской пущи.
«Мы в сомнениях начинали этот проект. Его цель – самовоспроизводимое стадо зубров в Башкортостане и повышение биологического разнообразия. Мы ничего особо не придумали, какое-то время назад зубры заселяли нашу территорию. Хорошая кормовая база, климатические условия, отсутствие хищников, которые могут напасть на них – это самые комфортные условия для разведения. Показатель того, что проект начался хорошо – наличие семерых телят, которые родились уже в Башкортостане. Они прекрасно растут, взрослеют. У нас впереди по гранту закупка ещё девяти зубров в Беларуси, именно беловежской породы.
Проект наши надежды оправдал. Научный проект перерос в туристический. Люди сюда приезжают посмотреть на зубра. Я сам с семьёй приезжал. Сделали вышку, чтобы удобно было наблюдать. Зубры, которые содержатся в вольере, уже не боятся людей. Нам надо еще определить правильные точки ареала обитания зубров, чтобы не происходили конфликты, столкновения между сельхозпроизводством и стадом зубров. Интересный проект во всех смыслах», – отметил Радий Хабиров во время общения с журналистами.
В демонстрационном вольере зубры содержатся в огороженной лесной территории площадью с несколько футбольных полей. Здесь можно увидеть животных с безопасного расстояния — практически на расстоянии вытянутой руки через два уровня ограждений.
Остальная часть стада живёт на вольном выпасе в естественных условиях. Для мониторинга перемещений одной из самок-вожаков надели ошейник с радиомаяком. Для туристов организован специальный маршрут «Тропою зубра», который включает проезд к вольеру и экскурсию.
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