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13:24 (UTC+5), 10 Сентября 2026

К 2027 году в Башкирии планируют увеличить стадо зубров

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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10 сентября во время рабочей поездки в Кугарчинский район Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел вольерное хозяйство зубров в природном парке «Мурадымовское ущелье». Это уникальный проект по возрождению популяции беловежских зубров на Южном Урале.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Восстановление популяции зубров Башкирии началось в январе 2023 года. Во время поездки в Беларусь Радий Хабиров предложил завезти в республику партию животных и начать восстановление популяции. В Минске эту идею поддержали.

В Башкортостане создали рабочую группу, в которую вошли представители минэкологии, Россельхознадзора, ветеринарии, Академии наук. Ученые республики побывали в Беловежской пуще, переговорили с коллегами и сделали вывод – препятствий для разведения животных в регионе нет. В конце февраля 2023 года переселение зубров одобрило Минприроды России. 26 мая 2023 года в Башкирию привезли девять первых зубров, а в декабре еще столько же.

Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов рассказал, что благодаря нашему климату, богатой кормовой базе и заботе специалистов стадо растёт: недавно появились ещё два телёнка. Сейчас в единственной в России вольной группировке – уже 33 особи.

Глава республики отметил, что в 2027 году в рамках гранта Президентского фонда природы планируют выпустить ещё 9 зубров из Беловежской пущи.

«Мы в сомнениях начинали этот проект. Его цель – самовоспроизводимое стадо зубров в Башкортостане и повышение биологического разнообразия. Мы ничего особо не придумали, какое-то время назад зубры заселяли нашу территорию. Хорошая кормовая база, климатические условия, отсутствие хищников, которые могут напасть на них –  это самые комфортные условия для разведения. Показатель того, что проект начался хорошо – наличие семерых телят, которые родились уже в Башкортостане. Они прекрасно растут, взрослеют. У нас впереди по гранту закупка ещё девяти зубров в Беларуси, именно беловежской породы.
Проект наши надежды оправдал. Научный проект перерос в туристический. Люди сюда приезжают посмотреть на зубра. Я сам с семьёй приезжал. Сделали вышку, чтобы удобно было наблюдать. Зубры, которые содержатся в вольере, уже не боятся людей. Нам надо еще определить правильные точки ареала обитания зубров, чтобы не происходили конфликты, столкновения между сельхозпроизводством и стадом зубров. Интересный проект во всех смыслах», – отметил Радий Хабиров во время общения с журналистами.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В демонстрационном вольере зубры содержатся в огороженной лесной территории площадью с несколько футбольных полей. Здесь можно увидеть животных с безопасного расстояния — практически на расстоянии вытянутой руки через два уровня ограждений.

Остальная часть стада живёт на вольном выпасе в естественных условиях. Для мониторинга перемещений одной из самок-вожаков надели ошейник с радиомаяком. Для туристов организован специальный маршрут «Тропою зубра», который включает проезд к вольеру и экскурсию.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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