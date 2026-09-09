Жителя Башкирии объявили в розыск из-за долга в полмиллиона рублей

В Благовещенске приставы за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей разыскивают Андрея Е. Он задолжал по алиментам более 500 тысяч рублей.

Как отметили в республиканской службе судебных приставов, в отношении должника применили весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Так как мужчина не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ его объявили в исполнительный розыск.

Ранее в Башкирии работника зажало в люльке автогидроподъемника.