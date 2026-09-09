Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, при выполнении высотных работ по очистке крыши многоквартирного дома от снега и наледи в Мелеузе работник компании был зажат в корзине люльки автогидроподъемника. В результате полученных травм мужчина скончался. Подобное стало возможным из-за нарушения правил охраны труда и непроведения руководителем инструктажей по технике безопасности с сотрудником при допуске к работам.



Подсудимый не признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Ранее прокуратура помогла жителям Башкирии получить 212 млн рублей.