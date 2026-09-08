Вторник, 8 Сентября 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
17:37 (UTC+5), 08 Сентября 2026

Прокуратура помогла жителям Башкирии получить 212 млн рублей

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

За восемь месяцев этого года прокуратура Башкирии добилась выплаты задолженности по зарплате на общую сумму более 212 млн рублей. Деньги получили почти 2,5 тысячи работников различных предприятий региона.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе надзора выявлено более двух тысяч нарушений трудового законодательства. По материалам прокурорских проверок возбудили 15 уголовных дел, а к ответственности привлекли более 560 должностных лиц.

Так, в Нефтекамске 700 сотрудников ООО «Нефтегазстройсервис» получили более 39 млн рублей; в Уфе работникам судоремонтного завода и Центра развития туризма выплатили почти 20 млн рублей. По фактам невыплаты более 9 млн рублей сотрудникам ООО «Уфимский завод металлоконструкций» и ООО «Башкирская проектная компания» возбудили уголовные дела.

Ранее в аэропорту Уфы выросло число нарушений при провозе наличных.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru