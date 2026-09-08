Прокуратура помогла жителям Башкирии получить 212 млн рублей

За восемь месяцев этого года прокуратура Башкирии добилась выплаты задолженности по зарплате на общую сумму более 212 млн рублей. Деньги получили почти 2,5 тысячи работников различных предприятий региона.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе надзора выявлено более двух тысяч нарушений трудового законодательства. По материалам прокурорских проверок возбудили 15 уголовных дел, а к ответственности привлекли более 560 должностных лиц.

Так, в Нефтекамске 700 сотрудников ООО «Нефтегазстройсервис» получили более 39 млн рублей; в Уфе работникам судоремонтного завода и Центра развития туризма выплатили почти 20 млн рублей. По фактам невыплаты более 9 млн рублей сотрудникам ООО «Уфимский завод металлоконструкций» и ООО «Башкирская проектная компания» возбудили уголовные дела.

Ранее в аэропорту Уфы выросло число нарушений при провозе наличных.