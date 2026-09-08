В аэропорту Уфы выросло число нарушений при провозе наличных

По данным Башкортостанской таможни, за восемь месяцев 2026 года таможенники возбудили 48 дел об административных правонарушениях — это на 71,4% больше, чем годом ранее (тогда было 28 случаев).

Общая сумма незадекларированных средств превысила 6,8 миллиона рублей. Чаще всего люди пытаются вывезти рубли, доллары и евро в Узбекистан и Таджикистан. Рекорд установил пассажир рейса Уфа – Ташкент, имевший при себе 20 тысяч долларов США — ровно в два раза больше разрешенного лимита.

Начальник таможенного поста Аэропорт Уфа Константин Архиреев напомнил действующие правила: без декларации можно провозить сумму не более 10 000 долларов США в эквиваленте; для сумм свыше 100 000 долларов требуются документы о происхождении денег; с апреля 2026 года вывозить рубли в страны ЕАЭС сверх этого лимита запрещено.

За нарушение грозит штраф от половины до двукратного размера суммы или конфискация. Если же речь идет о суммах свыше 30 тысяч долларов, пассажиру будет грозить уголовная ответственность по статье «контрабанда наличных денежных средств».

Ранее в Башкирии обнаружили контрафактные партии товаров бытовой химии.