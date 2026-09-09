Жители 778 домов в Уфе будут платить за отопление больше

По состоянию на 1 сентября в 778 многоквартирных домах Уфы приборы учёта тепловой энергии не допущены к отопительному сезону. «БашРТС» заранее предупреждала управляющие организации о поверке, но большинство проигнорировало предупреждения и не подало заявки, сообщили в пресс-службе компании.
Для жителей это чревато тем, что без официально проверенного счётчика плату за тепло считать по фактическому потреблению нельзя. Первые шесть месяцев собственники МКД будут получать квитанции с суммами, выставленными по среднему объему потребления за предыдущие шесть месяцев, а затем расчёт перейдёт в нормативы. То есть людям придется платить больше.
Полный список домов, которые не прошли поверку, можно посмотреть здесь. В пресс-службе «БашРТС» в беседе с журналистом «Башинформа» уточнили, что по состоянию на 9 сентября информация может измениться, если представители ЖЭУ все же подали заявку. Информацию можно уточнить у своей управляющей компании.
Ранее стало известно, что в Уфе 624 дома летом оставались без горячей воды дольше положенного срока.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.