Жители 778 домов в Уфе будут платить за отопление больше

По состоянию на 1 сентября в 778 многоквартирных домах Уфы приборы учёта тепловой энергии не допущены к отопительному сезону. «БашРТС» заранее предупреждала управляющие организации о поверке, но большинство проигнорировало предупреждения и не подало заявки, сообщили в пресс-службе компании.

Для жителей это чревато тем, что без официально проверенного счётчика плату за тепло считать по фактическому потреблению нельзя. Первые шесть месяцев собственники МКД будут получать квитанции с суммами, выставленными по среднему объему потребления за предыдущие шесть месяцев, а затем расчёт перейдёт в нормативы. То есть людям придется платить больше.

Полный список домов, которые не прошли поверку, можно посмотреть здесь. В пресс-службе «БашРТС» в беседе с журналистом «Башинформа» уточнили, что по состоянию на 9 сентября информация может измениться, если представители ЖЭУ все же подали заявку. Информацию можно уточнить у своей управляющей компании.

Ранее стало известно, что в Уфе 624 дома летом оставались без горячей воды дольше положенного срока.