В Уфе «БашРТС» нарушила сроки подачи горячей воды

В Уфе 624 дома летом оставались без горячей воды дольше положенного срока. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

К срыву подачи горячей воды приводило большое количество повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний. Всего под отключение попали 2972 многоквартирных дома, которые обслуживает компания «БашРТС». При этом по 624 домам отключение продлевалось от 12 часов до двух суток.

Администрация Уфы направила информацию о срыве сроков в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Ведомство направило ресурсоснабжающей организации предостережение о недопустимости нарушений требований к качеству коммунальных услуг.

Ранее «Башинформ» писал о том, что «БашРТС» хранила чернозём на газоне в жилом дворе.