В Уфе «БашРТС» хранила чернозем во дворе жилого дома

Жители дома №36/2 на улице Рихарда Зорге пожаловались, что компания «БашРТС» превратила их двор в «склад» чернозема. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков. По его словам, грунт хранили прямо на газоне.
В ресурсоснабжающей организации пояснили, что чернозем нужен для благоустройства после летних раскопок для ремонта теплотрасс. Его планируют полностью вывезти до 9 сентября. Также в «БашРТС» пообещали, что вернут газону прежний вид.
Ранее «Башинформ» писал о том, что Уфа готова к отопительному сезону на 98%.
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