Уфа готова к отопительному сезону на 98%

В Уфе осталось проверить теплосистемы в 112 МКД из 5138 и в 17 социальных учреждениях из 666. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

На данный момент есть паспорта готовности порядка 30% объектов от плана (487 актов на 1037 объектов). В том числе 262 паспорта должны получить УК, 66 – соцучреждения, торговые помещения — 202, всего 1130 объектов. Полная готовность будет достигнута к 15 сентября, отметил Антон Тристан.