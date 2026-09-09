В выходные из-за марафона перекроют дороги и дворы в центре Уфы

В ближайшие выходные в столице пройдет Уфимский международный марафон. В период подготовки и проведения мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц:

12-13 сентября — ул. Заки Валиди (от ул. Карла Маркса до ул. Советской);

13 сентября с 00.00 до 15.00 — ул. Карла Маркса (от ул. Заки Валиди до ул. Тукаева), ул. Тукаева (от ул. Карла Маркса до входа в стадион «Динамо»);

13 сентября с 5.00 до 15.00 — ул. Заки Валиди (от ул. Аксакова до ул. Цюрупы), ул. Цюрупы (от ул. Заки Валиди до ул. Революционной), ул. Кирова (от ул. Крупской до ул. Крестьянской), ул. Амурская (в районе ул. Кирова), ул. Крестьянская (в районе ул. Кирова), ул. Достоевского (от ул. Цюрупы до ул. Крупской), ул. Крупской (от ул. Достоевского до ул. Чернышевского), ул. Чернышевского (от ул. Крупской до ул. Цюрупы), ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Аксакова), ул. Гоголя (от ул. Заки Валиди до ул. Чернышевского), ул. Аксакова (от ул. Чернышевского до ул. Заки Валиди).

Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы. Городские службы рекомендуют уфимцам планировать свои поездки заранее и парковать автомобили с учетом ограничений.

Как сообщал Башинформ ранее, с 19.00 10 сентября до 20.00 14 сентября закроют проезжую часть на ул. Театральной.