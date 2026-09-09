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12:32 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Уфе предоставили водителям перечень закрываемых дорог

Это участки, на которых осенью будет проводиться благоустройство или земляные работы на инженерных сетях.

Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова

В мэрии Уфы сообщили, какие участки будут закрыты или ограничены для проезда в связи с проведением благоустроительных или инженерных работ. 

По 22 сентября – по одной нечётной полосе по улице Борисоглебской от № 23 до № 29.

По 30 сентября – по улице Пермской на повороте с Ленина, а также возле домов 131 и 139 по Ленина.

По 31 октября – по двум чётным полосам улицы Авроры сразу после поворота с С. Перовской, напротив жилых высоток.  

По 15 ноября – внутриквартальные проезды по квадрату вокруг строящейся 20-этажки по ул. Пархоменко, 133. 

В период до 15 ноября сроком на 10 дней будет закрыта одна нечётная полоса по ул. Революционной вдоль строящейся 34-этажки на участке между ул. Подводника Родионова и Айской.

Ранее сообщали: Уфа готовится к очередному отопительному сезону.

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