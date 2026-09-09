В Уфе предоставили водителям перечень закрываемых дорог

В мэрии Уфы сообщили, какие участки будут закрыты или ограничены для проезда в связи с проведением благоустроительных или инженерных работ.
По 22 сентября – по одной нечётной полосе по улице Борисоглебской от № 23 до № 29.
По 30 сентября – по улице Пермской на повороте с Ленина, а также возле домов 131 и 139 по Ленина.
По 31 октября – по двум чётным полосам улицы Авроры сразу после поворота с С. Перовской, напротив жилых высоток.
По 15 ноября – внутриквартальные проезды по квадрату вокруг строящейся 20-этажки по ул. Пархоменко, 133.
В период до 15 ноября сроком на 10 дней будет закрыта одна нечётная полоса по ул. Революционной вдоль строящейся 34-этажки на участке между ул. Подводника Родионова и Айской.
Ранее сообщали: Уфа готовится к очередному отопительному сезону.
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