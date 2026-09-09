В Уфе к зиме закупят почти 12 тысяч тонн галита и бионорда

В башкирской столице продолжается активная подготовка к зиме. Для коммунальных служб закупят более 11,7 тысячи галита и 65 тонн бионорда. Поставщики уже определены. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов.

Также он отметил, что в осенне-зимний период город будут обслуживать 354 единицы коммунальной техники. Из них полностью готовы 308 единиц, или 88%. Сейчас проходит техническое обслуживание машин, покраска деталей, замена изношенных шин, сварочные работы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что многоквартирные дома в Уфе готовы к отопительному сезону на 99%.