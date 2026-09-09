В Уфе многоквартирные дома готовы к зиме на 99%

В башкирской столице управляющие компании и ТСЖ продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону. К зиме должны подготовить 5,6 тысячи жилых домов, из них 152 – с крышными газовыми котельными.
Промывку и гидравлические испытания внутридомовых систем центрального отопления провели в 5071 МКД, что составляет 99%. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.
Ранее сообщали, что ремонт систем теплоснабжения в Уфе закончат к 15 сентября.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.