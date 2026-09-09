В Уфе многоквартирные дома готовы к зиме на 99%

В башкирской столице управляющие компании и ТСЖ продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону. К зиме должны подготовить 5,6 тысячи жилых домов, из них 152 – с крышными газовыми котельными.

Промывку и гидравлические испытания внутридомовых систем центрального отопления провели в 5071 МКД, что составляет 99%. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Ранее сообщали, что ремонт систем теплоснабжения в Уфе закончат к 15 сентября.