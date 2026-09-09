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17:57 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Кармаскалинском районе Башкирии отремонтировали дорогу

В Башкирии завершили ремонт семикилометрового участка дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В Кармаскалинском районе Башкирии, неподалеку от сел Тангаитово и Никитино закончен ремонт участка дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как рассказала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова, этот участок просили отремонтировать местные жители.

«Особенно сложной ситуация была весной, когда из-за таяния снега и осадков проезд по нему был затруднен. Дорога связывает Кармаскалинский и Давлекановский районы и обеспечивает выезд на федеральную трассу. Теперь здесь созданы более безопасные и комфортные условия для движения», — добавила Любовь Минакова.

Напомним, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии планируется привести в нормативное состояние около 200 километров дорог и 13 мостов общей протяженностью 1800 погонных метров.

Ранее Башинформ сообщил о том, что дорожные рабочие приступили к укреплению обочин на дороге Янаул — Верхние Татышлы.

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