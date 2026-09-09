В Кармаскалинском районе Башкирии отремонтировали дорогу

В Кармаскалинском районе Башкирии, неподалеку от сел Тангаитово и Никитино закончен ремонт участка дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как рассказала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова, этот участок просили отремонтировать местные жители.
«Особенно сложной ситуация была весной, когда из-за таяния снега и осадков проезд по нему был затруднен. Дорога связывает Кармаскалинский и Давлекановский районы и обеспечивает выезд на федеральную трассу. Теперь здесь созданы более безопасные и комфортные условия для движения», — добавила Любовь Минакова.
Напомним, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии планируется привести в нормативное состояние около 200 километров дорог и 13 мостов общей протяженностью 1800 погонных метров.
Ранее Башинформ сообщил о том, что дорожные рабочие приступили к укреплению обочин на дороге Янаул — Верхние Татышлы.
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