В Янаульском районе Башкирии отремонтируют дорогу

В Янаульском районе продолжается ремонт дороги Янаул — Верхние Татышлы благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». На двух участках дороги общей протяженностью 10,6 километра дорожники приступили к укреплению обочин. Затем им останется нанести дорожную разметку.

Ранее подрядчик укрепил основание дороги методом холодного ресайклинга, уложил выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие.

«Жители Янаульского и Татышлинского районов обращались с просьбой привести дорогу Янаул — Верхние Татышлы в нормативное состояние. Дорога входит в опорную сеть России, связывает два района и обеспечивает транспортную доступность для жителей небольших сел и деревень. Важно качественно завершить все работы, создать безопасные и комфортные условия для проезда», — заявила глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Напомним, в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии планируется привести в нормативное состояние около 200 км дорог и 13 мостов общей протяженностью 1800 погонных метров.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Краснокамском районе ремонтируют мост через реку Мысовку на дороге Причал на реке Кама — станция Нефтекамск — товарная благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».