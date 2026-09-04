Назван срок завершения ремонта моста на границе Башкирии и Удмуртии

Строительная готовность мостового сооружения достигла 60 процентов, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

На правой части моста дорожники демонтировали старое покрытие, устроили выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию и защитный бетонный слой, а также смонтировали цоколи под барьерное ограждение, карнизные блоки и дренажные каналы для отвода воды с проезжей части. Сейчас рабочие заняты покраской пролетного строения.

«Мост через реку Мысовку расположен на границе Башкортостана и Удмуртии и обеспечивает транспортную связь между двумя регионами. Трафик здесь составляет около 4,7 тысячи автомобилей. Поэтому важно провести ремонт качественно, обеспечить безопасный и комфортный проезд», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Во время ремонтных работ движение транспорта организовано по одной полосе и регулируется светофором. Завершить все работы на мосту планируется до конца 2026 года.

Ранее жителей Уфы предупредили о предстоящем ремонте Затонского моста, сообщал Башинформ.