В Челябинске появится Центр художественной гимнастики

По информации 1obl.ru, в будущем Центре художественной гимнастики будет пять залов – для соревнований, разминки и хореографии, а также раздевалки и служебные помещения.

Сейчас строители уже залили фундамент, возвели каркас и стены, вставили окна в административном блоке, провели внутренние трубы. Рабочие монтируют вентиляцию и электрику, отделывают помещения, утепляют и остекляют спортивную часть.

Открытие объекта запланировано на ноябрь 2026 года.

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