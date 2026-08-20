Радий Хабиров оценил новый ФОК в Уфе, построенный на месте долгостроя

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Тетраэдр». Это крупнейший фитнес-клуб Башкортостана и один из самых масштабных фитнес-проектов России.

Генеральный директор компании-инвестора «Астро-Лифт» Станислав Ямалов доложил, что общая площадь фитнес-клуба составляет более 11 тысяч квадратных метров. Ранее здесь был долгострой, который простоял почти 10 лет. Новый инвестор вошел на объект 2 года назад. Инвестиции составили 2 млрд рублей.

Радий Хабиров в бассейне посмотрел за выступлениями сборной Башкортостана по синхронному плаванию, осмотрел тренажерные залы. По словам Станислава Ямалова, пространство объединяет спорт, восстановление, семейный отдых и здоровый образ жизни в единой современной инфраструктуре. В состав фитнес-клуба входят: тренажерный зал премиального уровня, более 10 залов групповых программ, функциональные зоны для силового и функционального тренинга, медицинское тестирование состава тела, бассейн на 10 дорожек длиной 25 м, бассейн для расслабления с гидромассажем, детский бассейн, хаммам, просторные душевые и зоны отдыха, собственная парковка на более чем 200 автомобильных мест, ресторан. На территории фитнес-клуба расположен и детский клуб.

«Душа не нарадуется, честное слово. Бизнес достаточно сложно вкладывается в спортивные объекты. Это же не торговля, это не жильё, которые сразу, достаточно быстро отдают деньги. Это очень сложный бизнес, капризный бизнес. Бассейны, детские комнаты, спортивные качалки. Молодцы. Уникальный объект. Вот такого уровня точно нет в Уфе. И в Москве поискать надо. Я там жил, ходил в спортзалы заниматься, поэтому с пониманием это говорю. Ребята молодцы – 2 млрд денег вложили, здесь недострой стоял. Вот такие люди и преобразуют нашу страну и республику. Молодцы.

Тут, мне сказали, квартиры с каждым разом растут в цене, Дворец борьбы рядом. В школу новую мы детей 1 сентября запустим. Храм здесь с божьими силами и божьей помощью, как говорится, достраиваем, облицовку начали. Всё своим чередом», – сказал Радий Хабиров во время общения с журналистом «Башинформа».

Также сегодня руководитель региона посетил стройплощадку Республиканского математического лицея-интерната, который возводят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».