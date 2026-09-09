В Башкирии в сентябре отменят или укоротят несколько рейсов электричек

В БППК предупредили о переменах в расписании электричек на раевско-иглинском направлении. В этом сезоне на перегонах Тавтиманово — Иглино, Чишмы — Шингак-Куль ведутся плановые ремонтные работы.
9 и 23 сентября поезд № 6401/7407 Улу-Теляк (отпр. 18.14) — Уфа (приб. 19.56) — Раевка идёт только до Уфы.
10, 24 сентября поезд № 7410 Раевка (отпр. 04.49) — Иглино (приб. 07.43) отменяется.
16, 23, 30 сентября поезд № 6415 Тавтиманово (отпр. 14.04) — Дёма (приб. 15.24) отменяется.
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