Стало известно, где в Башкирии будет курсировать новый «Финист»

«Новый электропоезд будет курсировать на популярных маршрутах: „Южного экспресса“ сообщением Уфа — Кумертау — Оренбург, Уфа — Приютово — Абдулино, Уфа — Аша, а также в черте Уфимской городской агломерации на участке Дёма — Иглино», — говорится в сообщении филиала «РЖД».

На сегодняшний день Башкирия — один из лидеров среди российских субъектов по динамике обновления подвижного состава и его количества. Процент обновления парка электропоездов превышает 68% или 84 новых вагона («Финисты», «Ласточки», «Орланы», «Скворцы»).

Как сообщал ранее Башинформ, парк подвижного состава пригородных поездов в Башкирии пополнился юбилейным десятым электропоездом «Финист» в пятивагонном исполнении.