В Башкирии в квартире поселилась летучая мышь

В одну из квартир Туймазов залетела летучая мышь. Жильцы не смогли справиться с ситуацией самостоятельно. На помощь пришли спасатели госкомитета РБ по ЧС.

По данным пресс-службы госкомитета республики по ЧС, специалисты оперативно прибыли на место, аккуратно отловили летучую мышь и выпустили её на улицу — в естественную среду обитания.

Ранее из Уфы за рубеж вывезли 205 домашних питомцев.