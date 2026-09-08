Хвосты на взлет: из Уфы за рубеж вывезли 205 домашних питомцев

Специалисты надзорного ведомства оформили для пушистых путешественников ветеринарные сопроводительные документы.

География путешествий домашних питомцев оказалась широкой. Семь домашних животных отправились в страны СНГ, 12 собак и кошек — в государства Таможенного союза, а 62 питомца полетели с хозяевами в страны дальнего зарубежья.

Всего с начала года жители Башкирии вывезли за границу 205 домашних животных — для них выдано 195 ветеринарных сертификатов. Питомцы отправились более чем в 20 стран. Чаще всего оформляли поездки в Армению, Грузию, Индию, Таиланд, Турцию и Узбекистан. Среди самых дальних и экзотических направлений — Эквадор и Парагвай. Кроме того, специалисты Россельхознадзора подготовили документы для вывоза животных в Израиль, Вьетнам, Румынию, Кипр, ОАЭ, Китай и другие страны.

Перед вылетом все хвостатые путешественники прошли визуальный осмотр, а специалисты проверили их документы — ветеринарные паспорта и результаты лабораторных исследований. Все животные оказались здоровы, имели необходимые прививки, в том числе от бешенства.

«Владельцы кошек и собак могут подать предварительное заявление на оформление ветеринарного сертификата для вывоза питомцев за рубеж в режиме онлайн на сайте Россельхознадзора. Оформить экспортный сертификат можно в территориальном управлении Россельхознадзора по месту проживания или отправки животного», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее специалисты Госкомитета РБ по ветеринарии рассказали, на что обратить внимание при выборе собаки.