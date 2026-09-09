В Башкирии в ближайшие дни сохранится сухая и солнечная погода

Теплая и солнечная погода на территории республики продержится до конца рабочей недели.
По прогнозу Башгидромета, сегодня, 9 сентября, и завтра, 10 сентября, местами пройдет небольшой дождь, днем с грозой. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов. Ночью будет +4, +9 градусов.
В пятницу, 11 сентября, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +4, +9, днем +18, +23 градуса.
К выходным характер погоды начнет меняться. Прогнозируются дожди и понижение температуры.
Ранее сообщалось, что в связи с установлением жаркой погоды в регионе растет количество ландшафтных и лесных пожаров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.