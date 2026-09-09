В Башкирии в ближайшие дни сохранится сухая и солнечная погода

Теплая и солнечная погода на территории республики продержится до конца рабочей недели.

По прогнозу Башгидромета, сегодня, 9 сентября, и завтра, 10 сентября, местами пройдет небольшой дождь, днем с грозой. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов. Ночью будет +4, +9 градусов.

В пятницу, 11 сентября, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +4, +9, днем +18, +23 градуса.

К выходным характер погоды начнет меняться. Прогнозируются дожди и понижение температуры.

Ранее сообщалось, что в связи с установлением жаркой погоды в регионе растет количество ландшафтных и лесных пожаров.