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19:03 (UTC+5), 08 Сентября 2026

В Башкирии продолжается тушение пяти лесных пожаров

Фото: пресс-служба | Госкомитет РБ по ЧС
Лейла Аралбаева

В связи с установлением жаркой погоды в последние дни фиксируется рост количества ландшафтных и лесных пожаров. На текущий момент продолжается тушение 5 лесных пожаров в Абзелиловском, Белорецком, Зианчуринском, Зилаирском и Учалинском районах на общей площади более 53 гектаров.

В ликвидации очагов задействовано более 350 человек и 70 единиц спецтехники от муниципалитетов, лесопожарных формирований, ГУ МЧС России по РБ и Госкомитета РБ по ЧС, а также активное участие принимают волонтеры.

Как уточнили в ведомстве, пожары в основном локализованы. Сегодня ликвидированы возгорания в лесах Учалинского и Хайбуллинского районов на площади более 54 гектаров, а также ликвидированы 10 ландшафтных пожаров на площади более 126 гектаров.

Всего с начала 2026 года возникло 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 219 гектаров и 279 загораний сухой растительности на общей площади более 1980 гектаров. В условиях сухой погоды и ветра даже маленький источник огня способен за считанные минуты перерасти в масштабный пожар. Пламя быстро перекидывается на деревья, траву и торф, уничтожая всё на своём пути.

Чтобы не допустить трагедии, в ведомстве призвали соблюдать простые правила:

  • ограничить выходы на природу в пожароопасный период — особенно в лесные массивы и на торфяники,
  • не разводить костры в лесу, на торфяниках, в хвойных молодняках, на старых горельниках, под кронами деревьев и на участках повреждённого леса,
  • не бросать горящие спички и окурки — курите только в специально отведённых местах,
  • не сжигать мусор в лесу и вблизи торфяников.
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