В Башкирии продолжается тушение пяти лесных пожаров

В связи с установлением жаркой погоды в последние дни фиксируется рост количества ландшафтных и лесных пожаров. На текущий момент продолжается тушение 5 лесных пожаров в Абзелиловском, Белорецком, Зианчуринском, Зилаирском и Учалинском районах на общей площади более 53 гектаров.
В ликвидации очагов задействовано более 350 человек и 70 единиц спецтехники от муниципалитетов, лесопожарных формирований, ГУ МЧС России по РБ и Госкомитета РБ по ЧС, а также активное участие принимают волонтеры.
Как уточнили в ведомстве, пожары в основном локализованы. Сегодня ликвидированы возгорания в лесах Учалинского и Хайбуллинского районов на площади более 54 гектаров, а также ликвидированы 10 ландшафтных пожаров на площади более 126 гектаров.
Всего с начала 2026 года возникло 29 очагов лесных пожаров на общей площади более 219 гектаров и 279 загораний сухой растительности на общей площади более 1980 гектаров. В условиях сухой погоды и ветра даже маленький источник огня способен за считанные минуты перерасти в масштабный пожар. Пламя быстро перекидывается на деревья, траву и торф, уничтожая всё на своём пути.
Чтобы не допустить трагедии, в ведомстве призвали соблюдать простые правила:
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