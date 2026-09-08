В Башкирии ликвидирован лесной пожар на 11 га

В момент обнаружения площадь лесного пожара в Ильтибановском участковом лесничестве Учалинского лесничества (квартал 157, выдел 3) составляла 3 гектара. На момент ликвидации — 10,7 гектара.
«Населенные пункты и объекты экономики не пострадали», — отметили в минлесхозе республики и добавили, что ситуация в лесах Башкортостана остается напряженной.
Не ликвидированными остаются на данный момент еще четыре лесных пожара.
Сегодня утром в министерстве лесного хозяйства РБ сообщили о том, что в республике тушат шесть пожаров на территории гослесфонда в Абзелиловском, Зилаирском, Хайбуллинском, Зианчуринском и Учалинском районах. На тушении задействованы 280 человек и около 50 единиц спецтехники. Ситуацию осложняют погодные условия. Лесопожарные формирования минлесхоза РБ и привлеченные службы работают в режиме максимальной готовности. Работу по защите лесов от пожаров лесоводы проводят в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.