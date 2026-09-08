В Башкирии ликвидирован лесной пожар на 11 га

В момент обнаружения площадь лесного пожара в Ильтибановском участковом лесничестве Учалинского лесничества (квартал 157, выдел 3) составляла 3 гектара. На момент ликвидации — 10,7 гектара.

«Населенные пункты и объекты экономики не пострадали», — отметили в минлесхозе республики и добавили, что ситуация в лесах Башкортостана остается напряженной.

Не ликвидированными остаются на данный момент еще четыре лесных пожара.

Сегодня утром в министерстве лесного хозяйства РБ сообщили о том, что в республике тушат шесть пожаров на территории гослесфонда в Абзелиловском, Зилаирском, Хайбуллинском, Зианчуринском и Учалинском районах. На тушении задействованы 280 человек и около 50 единиц спецтехники. Ситуацию осложняют погодные условия. Лесопожарные формирования минлесхоза РБ и привлеченные службы работают в режиме максимальной готовности. Работу по защите лесов от пожаров лесоводы проводят в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».