В лесах Башкирии тушат 6 очагов возгораний

На сегодняшний день лесопожарные формирования министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и привлеченные службы работают в режиме максимальной готовности. Специалисты ведут активную работу по ликвидации шести лесных пожаров, общая площадь которых превышает 103 гектара.

Самый крупный действующий очаг площадью 21 га – в Абзелиловском лесничестве, сообщили в минлесхозе РБ. На месте сосредоточены 100 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.

В Учалинском лесничестве горение на площади 6,3 га ликвидируют 12 пожарных при поддержке 6 единиц техники.

Локализованы пожары, идет дотушивание: в Хайбуллинском лесничестве (48,4 га), Зианчуринском (23 га), Зилаирском (5 га), Учалинском (3 га).

В общей сложности к борьбе со стихией привлечены 280 человек и порядка 50 единиц специализированной техники.

Сегодня в регионе прогнозируется 1–5 классы пожарной опасности. Власти напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопасности в лесу.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 3 лесных пожара в Зианчуринском и Учалинском районах.

Работу по защите лесов от пожаров минлесхоз РБ проводит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».