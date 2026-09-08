В лесах Башкирии тушат 6 очагов возгораний

На сегодняшний день лесопожарные формирования министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и привлеченные службы работают в режиме максимальной готовности. Специалисты ведут активную работу по ликвидации шести лесных пожаров, общая площадь которых превышает 103 гектара.
Самый крупный действующий очаг площадью 21 га – в Абзелиловском лесничестве, сообщили в минлесхозе РБ. На месте сосредоточены 100 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.
В Учалинском лесничестве горение на площади 6,3 га ликвидируют 12 пожарных при поддержке 6 единиц техники.
Локализованы пожары, идет дотушивание: в Хайбуллинском лесничестве (48,4 га), Зианчуринском (23 га), Зилаирском (5 га), Учалинском (3 га).
В общей сложности к борьбе со стихией привлечены 280 человек и порядка 50 единиц специализированной техники.
Сегодня в регионе прогнозируется 1–5 классы пожарной опасности. Власти напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопасности в лесу.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 3 лесных пожара в Зианчуринском и Учалинском районах.
Работу по защите лесов от пожаров минлесхоз РБ проводит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
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