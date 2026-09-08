В двух районах Башкирии произошли три лесных пожара

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 лесных пожара в Зианчуринском и Учалинском районах, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Также произошло 10 загораний сухой растительности в Абзелиловском, Баймакском, Стерлитамакском, Учалинском и Хайбуллинском районах и городе Мелеузе.
Всего с начала 2026 года возникло 28 очагов лесных пожаров на общей площади более 219 гектаров и 279 загораний сухой растительности на общей площади более 1980 гектаров.
Сутками ранее в Башкирии произошли лесные пожары в Абзелиловском, Зилаирском и Хайбуллинском районах.
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