В Башкирии тушат 3 лесных пожара

В республике за минувшие сутки зарегистрировано 3 лесных пожара, сообщили в минлесхозе республики.
В Абзелиловском лесничестве горит лес на площади 15 га. На тушении возгорания работают 17 человек и 10 единиц техники.
В Зилаирском лесничестве на площади 3,2 га ликвидируют пожар 17 человек и 4 единицы техники.
В Хайбуллинском лесничестве площадь возгорания составила 6 га. Здесь мобилизован состав из 40 человек и 9 единиц техники.
Все пожары остаются действующими, работы по их ликвидации продолжаются.
Работу по защите лесов от пожаров минлесхоз РБ проводит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
По прогнозам, на 7 сентября в республике ожидаются классы пожарной опасности от I до V.
При обнаружении лесного пожара или задымления граждан просят сообщать на единый бесплатный номер лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.
Накануне в Башкирии при пожаре в деревянном доме погибли трое детей, сообщал «Башинформ».
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